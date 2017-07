Anzeige

European Darts Open mit van Gerwen, Chisnall, Siepmann und Wright Siepmann scheitert in Runde zwei / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Steffen Siepmann ist bei den European Darts Open in der zweiten Runde ausgeschieden © Imago

Bei den European Darts Open in Leverkusen scheidet Steffen Siepmann in der zweiten Runde aus. Am Abend hat noch ein weiterer Deutscher die Chance auf Rund drei.