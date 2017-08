Schottische Blamage bei den Auckland Darts Masters! Gary Anderson und Peter Wright sind beim vierten Turnier der World Series bereits in der ersten Runde ausgeschieden.

Titelverteidiger Anderson musste sich dem Australier Kyle Anderson mit 4:6 geschlagen geben. Wright unterlag dessen Landsmann Cored Cadby ebenfalls mit 4:6.

World-Matchplay-Triumphator Phil Taylor mühte sich ins Viertelfinale des Turniers in Neuseeland. Der Rekordweltmeister behielt rund fünf Monate vor seinem Karriereende mit 6:4 gegen Lokalmatador Darren Herewini die Oberhand.

Am stärksten präsentierte sich Michael Smith, der Rob Szabo einen Whitewash verpasste. Der Weltranglistenerste Michael van Gerwen ist in Auckland nicht am Start.

Nach der ersten Runde, die zugleich das Achtelfinale ist, am Freitag, steigen am Wochenende Viertelfinale bis Finale.

Das Achtelfinale im Überblick:

Michael Smith - Rob Szabo 6:0

Daryl Gurney - Rob Modra 6:2

James Wade - Mark Cleaver 6:2

Raymond van Barneveld - Warren Parry 6:4

Phil Taylor - Darren Herewini 6:4

Simon Whitlock - Cody Harris 6:4

Gary Anderson - Kyle Anderson 4:6

Peter Wright - Corey Cadby 4:6

Viertelfinale (Samstag, ab 9 Uhr):

Kyle Anderson - Simon Whitlock

Corey Cadby - Michael Smith

Raymond van Barneveld - Phil Taylor

James Wade - Daryl Gurney