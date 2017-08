Die PDC hat den Turnierkalender für 2018 veröffentlicht.

Dabei wird erstmals einen Premier-League-Abend in Deutschland stattfinden, Nachdem in dieser Saison ein Abend der Serie in Rotterdam stattfand, steigt in der kommenden Saison nun ein zweiter Abend außerhalb des Vereinigten Königreichs in der Berliner Mercedes-Benz Arena.

Am 22. Februar werfen Michael van Gerwen und Co. erstmals ihre Pfeile in der Arena am Ostbahnhof. Außerdem steigen acht Turniere der European Tour in Deutschland. Unter anderem findet der World Cup of Darts in Frankfurt statt und die Europameisterschaft steigt in Dortmund.