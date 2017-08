Nach der denkwürdigen Klatsche beim World Matchplay gegen Phil Taylor hat Darts-Weltmeister Michael van Gerwen wieder Grund zum Strahlen.

Allerdings zaubert nicht etwa ein sportlicher Erfolg ein Strahlen aufs Gesicht des Niederländers, sondern ganz privates Glück: Am Sonntag wurde der 28-Jährige zum ersten Mal Vater. Van Gerwens Frau Daphne brachte eine gesunde Tochter zur Welt.

Vaterfreuden sind in der Darts-Welt momentan fast an der Tagesordnung: Erst am Freitag hatte es im Hause von Adrian "Jackpot" Lewis Nachwuchs gegeben. Auch der Weltmeister von 2011 und 2012 freute sich mit seiner Frau Sarah über eine gesunde Tochter.