Darts, European Tour in Riesa: Max Hopp erreicht zweite Runde

Anzeige

Darts, European Tour in Riesa: Max Hopp erreicht zweite Runde Hopp souverän in Runde zwei / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Max Hopp steht in Riesa in der zweiten Runde © Getty Images

Max Hopp steht bei der European Tour in Riesa in der zweiten Runde. Drei andere Deutsche müssen dagegen schon in der ersten Runde die Segel streichen.