Peter Wright hat die International Darts Open in Riesa (22. bis 24. September) gewonnen und damit seinen zehnten Turniersieg auf der PDC Tour in diesem Jahr eingefahren.

In einem hochspannenden Finale bezwang "Snakebite" den Belgier Kim Huybrechts mit 6:5. Ein 116er-Finish im Entscheidungs-Leg besiegelte Wrights Sieg.

Huybrechts war einer von drei Premier-League-Teilnehmern in Riesa. Neben dem Belgier und dem späteren Turniersieger war auch der Niederländer Jelle Klaasen am Start. "The Cobra" scheiterte im Viertelfinale an "Snakebite".

Deutsches Quartett scheitert früh

Die deutsche Nummer eins, Max Hopp, scheiterte in Runde zwei an Alan Norris. Für Martin Schindler, Dragutin Horvat und Bernd Roith war schon nach dem Auftaktmatch Schluss.

Titelverteidiger Mensur Suljovic musste sich im Achtelfinale knapp mit 5:6 gegen den Waliser Gerwyn Price geschlagen geben. Im Vorjahr hatte sich der Österreicher im Finale gegen Huybrechts mit 6:5 durchgesetzt.

MvG und Wright dominieren European Tour

Riesa war die elfte von insgesamt zwölf Stationen auf der PDC European Tour 2017. Das letzte Turnier der Serie findet in Göttingen statt (13. bis 15. Oktober).

Fünf Turniersiege konnte bisher Weltmeister Michael van Gerwen, Wright steht nun ebenfalls bei fünf. Einmal war Michael Smith erfolgreich.

Finale

Peter Wright - Kim Huybrechts 6:5

Halbfinale

Peter Wright - Ron Meulenkamp 6:3

Kim Huybrechts - Joe Cullen 6:2

Viertelfinale

Peter Wright - Jelle Klaasen 6:4

Dennis Nilsson - Ron Meulenkamp 2:6

Gerwyn Price - Kim Huybrechts 4:6

Joe Cullen - Simon Whitlock 6:3

Achtelfinale

Peter Wright - Ronny Huybrechts 6:4

Jelle Klaasen - Peter Jacques 6:4

Dennis Nilsson - Dave Chisnall 6:5

Ron Meulenkamp - Josh Payne 6:3

Mensur Suljovic - Gerwyn Price 5:6

Kim Huybrechts - Ian White 6:5

Alan Norris - Joe Cullen 3:6

Simon Whitlock - Mervyn King 6:1

Die Termine der PDC European Tour 2017

German Darts Championship, Hildesheim, 24.03.-26.03., Sieger: Peter Wright

German Darts Masters, Jena, 15.04.-17.04., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Open, Saarbrücken, 21.04.-23.04., Sieger: Peter Wright

European Darts Grand Prix, Sindelfingen, 05.05.-07.05. Sieger: Peter Wright

Gibraltar Darts Trophy, Gibraltar, 12.05.-14.05. Sieger: Michael Smith

European Darts Matchplay, Hamburg, 09.06.-11.06. Sieger: Michael van Gerwen

Austrian Darts Open, Wien, 23.06.-25.06. Sieger: Michael van Gerwen

European Darts Open, Leverkusen, 30.06.-02.07. Sieger: Peter Wright

Dutch Darts Masters, Maastricht, 01.09.-03.09. Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Grand Prix, Mannheim, 08.09.-10.09. Sieger: Michael van Gerwen

International Darts Open, Riesa, 22.09.-24.09. Sieger: Peter Wright

European Darts Trophy, Göttingen, 13.10.-15.10.