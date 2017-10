Martin Schindler hat bei der Darts European Championship (26. bis 29. Oktober im LIVETICKER) ein schwieriges Los erwischt. Der 21-jährige Deutsche trifft bei seiner EM-Premiere in der ersten Runde auf Rob Cross, der beim Turnier im belgischen Hasselt ebenfalls zum ersten Mal dabei ist. Der Engländer sorgte in diesem Jahr bereits für einiges Aufsehen und scheiterte im Finale der European Darts Tour in Göttingen erst im Finale an Michael van Gerwen.

Mensur Suljovic bekommt es mit Lokalmatador Kim Huybrechts zu tun. (Der Spielplan im Überblick)

Favorit van Gerwen strebt derweil seinen vierten Triumph in Folge an. Der Niederländer bekommt es zum Auftakt mit seinem Landsmann Jan Dekker zu tun. Der an Nummer zwei gesetzte Peter Wright misst sich zu Beginn mit Krzystof Ratajski aus Polen.

Die Auslosung im Überblick:

Michael van Gerwen (1) - Jan Dekker

Ian White - Darren Webster

Simon Whitlock (8) - James Richardson

Alan Norris - Mervyn King

Jelle Klaasen (5) - Christian Kist

John Henderson - Kyle Anderson

Mensur Suljovic (4) - Kim Huybrechts

Gerwyn Price - Ronny Huybrechts

Peter Wright (2) - Krzysztof Ratajski

Jonny Clayton - Dimitri Van den Bergh

Joe Cullen (7) - Stephen Bunting

Daryl Gurney - Steve Beaton

Rob Cross (6) - Martin Schindler

Dave Chisnall - Cristo Reyes

Michael Smith (3) - Nathan Aspinall

Benito van de Pas - Vincent van der Voort