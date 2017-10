Beim World Grand Prix in Dublin (täglich ab 20 Uhr in den LIVESCORES auf SPORT1.de und in der SPORT1 App) hat Simon Whitlock mit einem 3:0 gegen Benito van de Pas das Halbfinale erreicht.

Der Wizard erwischte den besseren Start und sicherte sich mit einem makellosen 3:0 den ersten Satz. Auch im zweiten Satz dominierte der Australier den Niederländer klar und gewann ihn mit 3:1. Im dritten Satz knüpfte Whitlock nahtlos an die vorherigen Sätze an und sicherte sich den Halbfinal-Einzug

Der World Grand Prix ist das einzige Turnier, bei dem die Spieler jedes Leg mit einem Doppel beginnen und beenden müssen. Der Wettbewerb wird im Satz-Modus gespielt, in der ersten Runde sind zwei Sätze zum Sieg nötig, danach drei, im Finale fünf. Der Sieger erhält rund 114.000 Euro, insgesamt werden etwa 456.000 Euro ausgeschüttet.

Rekordweltmeister Phil Taylor, der nach der WM im Dezember seine Karriere beenden wird, fehlt bei dem Turnier.

Von den bislang 19 Austragungen des World Grand Prix konnte Taylor allein elf gewinnen. Van Gerwen siegte bisher dreimal, Wade zweimal. Alan Warriner, Colin Lloyd, und Robert Thornton waren allesamt einmal erfolgreich. Im vergangenen Jahr setzte sich MvG im Finale mit 5:2 gegen Anderson durch.