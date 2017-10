Für Rene Eidams ist nach der zweiten Runde der European Darts Throphy in Göttingen Schluss.

Nachdem sich der Deutsche im ersten Match in einem Krimi mit 6:5 gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan durchsetzen konnte, scheiterte er nun am Briten Stephen Bunting mit 4:6.

Bereits in der ersten Runde waren drei deutsche Starter ausgeschieden. Robert Allenstein, Nico Blum und Manfred Bilderl mussten schon nach ihrem ersten Auftritt die Koffer packen.

Schindler mit Außenseiterrolle

Der letzte Deutsche im Turnier ist Martin Schindler. Der 21-Jährige tritt am Samstagabend gegen Peter Wright an und ist klarer Underdog. Für Wright ist es das erste Match in Göttingen, da die gesetzten Spieler in der ersten Runde nicht antreten mussten.

Die Spiele der 2. Runde im Überblick:

Keegan Brown - Benito van de Pas 6:0

Alan Norris - James Richardson 6:4

Jonny Clayton - Gerwyn Price 6:3

Michael Smith - Jermaine Wattimena 6:3

Dave Chisnall - James Wilson 6:4

Joe Cullen - Steve West 6:2

Vincent van der Voort - Ian White 6:5

Stephen Bunting - Rene Eidams 6:4

Die PDC European Tour 2017

German Darts Championship, Hildesheim, 24.3.-26.3., Sieger: Peter Wright

German Darts Masters, Jena, 15.4.-17.4., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Open, Saarbrücken, 21.4.-23.4., Sieger: Peter Wright

European Darts Grand Prix, Sindelfingen, 5.5.-7.5., Sieger: Peter Wright

Gibraltar Darts Trophy, Gibraltar, 12.5.-14.5., Sieger: Michael Smith

European Darts Matchplay, Hamburg, 9.6.-11.6., Sieger: Michael van Gerwen

Austrian Darts Open, Wien, 23.6.-25.6., Sieger: Michael van Gerwen

European Darts Open, Leverkusen, 30.06.-2.7., Sieger: Peter Wright

Dutch Darts Masters, Maastricht, 1.09.-3.9., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Grand Prix, Mannheim, 8.9.-10.9., Sieger: Michael van Gerwen

International Darts Open, Riesa, 22.9.-24.9., Sieger: Peter Wright

European Darts Trophy, Göttingen, 13.10.-15.10.