Martin Schindler und Rene Eidams stehen bei der European Darts Trophy in Göttingen in der 2. Runde.

Schindler setzte sich am Freitag beim letzten Turnier der PDC European Tour 2017 mit 6:3 gegen John Bowles durch. Nach seiner fantastischen Leistung gegen den Engländer mit einem Drei-Dart-Average von 102,53 machte "The Wall"einen großen Schritt in Richtung Weltmeisterschaft.

In der 2. Runde trifft Schindler am Samstag auf den Weltranglistendritten Peter Wright.

Eidams setzte sich in einem Darts-Krimi mit 6:5 gegen den Niederländer Jeffrey de Zwaan durch. Auf ihn wartet jetzt Stephen Bunting als nächster Gegner.

Für die größte Überraschung des ersten Tages sorgte Nathan Aspinall, der James Wade mit 6:1 vom Oche fegte.

Aus für drei Deutsche

Mit Robert Allenstein, Nico Blum und Manfred Bilderl war für drei weitere deutsche Starter in der ersten Runde Endstation.

Am Samstag greifen in Göttingen die gesetzten Spieler ein. Neben Wright sind dies unter anderem Titelverteidiger Michael van Gerwen, Dave Chisnall, Michael Smith, Simon Whitlock und Kim Huybrechts.

Die Spiele der 1. Runde im Überblick:

Jermaine Wattimena - Mick Todd 6:3

Zoran Lerchbacher - Ricky Evans 6:3

Keegan Brown - Jonathan Worsley 6:2

James Wilson - Madars Razma 6:4

Jonny Clayton - Manfred Bilderl 6:1

Jamie Caven - Yordi Meeuwisse 6:2

Steve West - Chris Quantock 6:2

Martin Schindler - John Bowles 6:3

Krzysztof Ratajski - Robert Thornton 6:4

Vincent van der Voort - Nico Blum 6:3

James Richardson - Dimitri Van den Bergh 6:3

Rene Eidams - Jeffrey de Zwaan 6:5

Nathan Aspinall - James Wade 6:1

Chris Dobey - Robert Allenstein 6:4

Andy Boulton - Kevin Painter 6:5

Jan Dekker - Christian Kist 6:0

Die PDC European Tour 2017

German Darts Championship, Hildesheim, 24.3.-26.3., Sieger: Peter Wright

German Darts Masters, Jena, 15.4.-17.4., Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Open, Saarbrücken, 21.4.-23.4., Sieger: Peter Wright

European Darts Grand Prix, Sindelfingen, 5.5.-7.5. Sieger: Peter Wright

Gibraltar Darts Trophy, Gibraltar, 12.5.-14.5. Sieger: Michael Smith

European Darts Matchplay, Hamburg, 9.6.-11.6. Sieger: Michael van Gerwen

Austrian Darts Open, Wien, 23.6.-25.6. Sieger: Michael van Gerwen

European Darts Open, Leverkusen, 30.06.-2.7. Sieger: Peter Wright

Dutch Darts Masters, Maastricht, 1.09.-3.9. Sieger: Michael van Gerwen

German Darts Grand Prix, Mannheim, 8.9.-10.9. Sieger: Michael van Gerwen

International Darts Open, Riesa, 22.9.-24.9. Sieger: Peter Wright

European Darts Trophy, Göttingen, 13.10.-15.10.