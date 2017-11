Herbe Enttäuschung für Max Hopp bei den PDC Unicorn World Youth Championship in Wigan. Der Jugend-Weltmeister von 2015 scheiterte in der dritten Runde mit 2:6 an Kenny Neyens.

Nico Blum scheiterte schon in der ersten Runde mit 4:6 am späteren Finalisten Josh Payne. Besser liefe es für Martin Schindler. Der 21-Jährige schaltete auf seinem Weg ins Viertelfinale Lee Budgen (6:3), Mike van Duivenbode (6:3) und Ronnie Roberts (6:5) aus.

In der Runde der letzten Acht unterlag er aber mit 3:6 Luke Humphries.

Finalist Payne warf auf seinem Weg ins Endspiel Hopp-Bezwinger Neyens 6:0 raus. Im Endspiel am 26. November trifft der Engländer auf den Belgier Dimitri Van den Bergh.

Hopp hatte in der ersten Runde deutlich 6:0 gegen Joe Davis gewonnen, auch gegen John Brown hatte er beim 6:1 wenige Probleme.

In Neyens fand der 21-jährige Deutsche dann aber seinen Meister.