Letztes Kräftemessen der Darts-Größen vor dem Jahres-Highlight: Knapp drei Wochen vor dem Start der Darts-Weltmeisterschaft finden vom 24. bis zum 26. November in Minehead die Finals der Players Championship statt. SPORT1 überträgt den finalen Härtetest LIVE im FREE-TV. Los geht es am Freitag ab 14 Uhr.

Am Turnier nehmen die besten 64 Spieler der diesjährigen Players Championship Order of Merit teil, darunter auch die großen Namen wie Vorjahressieger Michael van Gerwen, Peter Wright, Gary Anderson oder Shootingstar Rob Cross.

Auch WM-Auslosung LIVE bei SPORT1

Um das Turnier mit dem um 32 aufgestockten Teilnehmerfeld wie geplant in drei Tagen durchziehen zu können gibt es eine zweite Bühne, auf der am Freitag und Samstag bis zur dritten Runde gespielt wird. SPORT1 liefert insgesamt über 20 Stunden Darts-Action live.

Am Montag, 27. November, wird zudem die Auslosung der Darts-WM ab 19:00 Uhr im kostenlosen LIVESTREAM auf SPORT1.de übertragen. Mit im Lostopf sind die beiden deutschen WM-Starter Martin Schindler und Kevin Münch.

Auf insgesamt 22 Turnieren konnten sich die Darts-Profis im Jahresverlauf für die anstehenden Players Championship Finals im englischen Minehead qualifizieren. Als Nummer 1 der Setzliste geht der neue Shootingstar Rob Cross ans Oche, der vier Events der Serie für sich entscheiden konnte.

Van Gerwen einmal mehr Topfavorit

Der Engländer konnte auch zuletzt beim Grand Slam of Darts überzeugen und gehört bei der WM mittlerweile zum erweiterten Favoritenkreis. Cross trifft in der ersten Runde auf Robert Owen. Topfavorit ist allerdings einmal mehr Titelverteidiger Van Gerwen, der seine Dominanz zuletzt mit dem Hattrick-Sieg beim Grand Slam of Darts wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. MVG spielt in Runde eins gegen Paul Nicholson während es Grand-Slam-Finalist Peter Wright mit Steve Hine zu tun bekommt.

Gute Chancen rechnet sich in Minehead auch wieder der Österreicher Mensur Suljovic aus, sein erster Gegner ist Andy Boulton. Phil Taylor hat sich für das Turnier dagegen nicht qualifiziert und wird erst wieder zur Weltmeisterschaft ins Geschehen eingreifen.

Die einzelnen K.o.-Spiele starten mit dem Modus Best-of-11-Legs, ab dem Achtelfinale wird Best-of-19 gespielt, im Halbfinale und Finale Best-of-21. Insgesamt werden 460.000 englische Pfund ausgespielt.

Der Spielplan im Überblick

Erste Runde: Freitag, 24. November

Mittagssession (ab 14 Uhr)

Darren Webster - Antonio Alcinas

Robert Thornton - James Richardson

Joe Cullen - Jamie Caven

Dave Chisnall - Joe Murnan

Stephen Bunting - Benito van de Pas

Kim Huybrechts - Chris Dobey

Adrian Lewis - Mike De Decker

Auf der zweiten Bühne (nicht im TV) spielt u.a. James Wade und Mervyn King.

Abendsession (ab 21.45 Uhr)

Ian White - Raymond van Barneveld

Mensur Suljovic - Andy Boulton

Rob Cross - Robert Owen

Daryl Gurney - Jeffrey de Zwaan

Gary Anderson - Mickey Mansell

Michael van Gerwen - Paul Nicholson

Peter Wright - Steve Hine

Auf der zweiten Bühne spielen u.a. Simon Whitlock, Gerwyn Price, Michael Smith, Alan Norris und Jelle Klaasen.