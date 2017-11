Vom 11. bis zum 19. November (LIVE im TV auf SPORT1) findet in der Civic Hall im englischen Wolverhampton der Grand Slam of Darts statt. Zum elften Mal steigt das Turnier, bei dem sowohl Spieler der PDC als auch der BDO teilnehmen dürfen.

Via Losverfahren wurden die 32 Spieler in acht Gruppen mit je vier Teilnehmern eingeteilt. Dabei trifft Titelverteidiger Michael van Gerwen, der sich im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge den Titel holte, in der Gruppe A auf Shootingstar Rob Cross, Joe Murnan und Ross Montgomery.

Taylor trifft auf Wade

Rekordweltmeister Phil Taylor trifft in der Gruppe C auf James Wade, Robbie Green und Peter Machin. Der Österreicher Mensur Suljovic bekommt es mit Michael Smith James Wilson und Mark Mc Geeney zu tun

Best of 9 Legs in der Gruppenphase

Über fünf Tage spielt dann innerhalb einer Gruppe jeder gegen jeden. Die zwei besten jeder Gruppe treten im Ausscheidungs-Wettbewerb der letzten 16 gegeneinander an. Anschließend geht es mit dem Viertelfinale weiter.

In der Gruppenphase wird im "Best of 9 Legs"-Modus gespielt. Im Achtelfinale geht es dann mit "Best of 19" weiter. Ab dem Viertelfinale braucht es im "Best of 31 Legs"-Modus mindestens 16 gewonnene Legs, um sich für die nächste Runde zu qualifizieren.

Die Gruppen im Überblick:

Gruppe A

Michael van Gerwen

Rob Cross

Joe Murnan

Ross Montgomery

Gruppe B

Raymond van Barneveld

Gerwyn Price

Steve Lennon

Jamie Hughes

Gruppe C

Phil Taylor

James Wade

Robbie Green

Peter Machin

Gruppe D

Daryl Gurney

Darren Webster

Mark Webster

Danny Noppert

Gruppe E

Peter Wright

Alan Norris

Corey Cadby

Glen Durrant

Gruppe F

Dave Chisnall

Stephen Bunting

Jeffrey de Zwaan

Scott MItchell

Gruppe G

Mensur Suljovic

Michael Smith

James Wilson

Mark McGeeney

Gruppe H

Gary Anderson

Simon Whitlock

Berry van Peer

Cameron Menzies