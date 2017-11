Bewegende Szenen am dritten Tag des Grand Slam of Darts (täglich LIVE auf SPORT1) in Wolverhampton.

In einem Herzschlagfinale behielt Berry van Peer mit 5:4 gegen Cameron Menzies die Oberhand und beendete das Spiel mit einer Doppel-Zehn. Danach brachen alle Dämme, der Niederländer zog ins Achtelfinale ein und es flossen die Glückstränen. (Der Spielplan in der Übersicht)

Noch am Vorabend war an Freudentränen nicht zu denken, van Peer war während seiner Partie gegen Gary Anderson völlig aufgelöst, da seine Pfeile partout nicht seine Hand verlassen wollten. Das seltene Phänomen Dartitis war verantwortlich für seine Blockade.

Van Peer überwindet sein Trauma

Der 21-jährige Niederländer scheint aber erfolgreich an der Bewältigung seines Traumas gearbeitet zu haben. Bis zum sechsten Leg bei eigener Führung von 4:2 hatte van Peer überhaupt keine Probleme.

Als es allerdings in die Crunch-Time ging - van Peer hatte sogar zwei Matchdarts - ließ sich der Niederländer wieder etwas mehr Zeit mit der Ausführung.

Sein fairer Kontrahent Menzies baute den Niederländer aber immer wieder auf, umarmte ihn sogar und sprach ihm Mut zu.

Auch Menzies konnte seine Emotionen nur schwer zurückhalten, verpasste er doch gleich mehrmals die Riesenchance vorzeitig das Match zu beenden und ins Achtelfinale einzuziehen, in dem nun van Peer steht.

Wer gewinnt den Grand Slam of Darts?

Anderson souverän im Achtelfinale

Zuvor gelang Weltmeister Gary Anderson ein klarer 5:2-Erfolg gegen den Australier Simon Whitlock.

Whitlock hatte allerdings bereits vor der Partie nach zwei Niederlagen keine Chance mehr, die K.o.-Runde zu erreichen.

Anderson ist damit in der Gruppe H der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen, der Weltmeister zog souverän ins Achtelfinale ein.

Die Ergebnisse im Überblick

Simon Whitlock - Gary Anderson 2:5 (H)

Berry van Peer - Cameron Menzies 5:4 (H)

Corey Cadby - Glen Durrant 5:4 (E)

Peter Wright - Alan Norris

Michael Smith - Mark McGeeney

James Wilson - Mensur Suljovic

Jeffrey de Zwaan -Dave Chisnall

Stephen Bunting -Scott Mitchell