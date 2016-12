Die Darts-Weltmeisterschaft 2017 in London geht in die entscheidende Phase. Die Darts-Elite läuft dabei zur Höchstform auf und lockt zu Jahresende immer mehr Zuschauer vor die Fernseher.

Die Abendsession am Mittwoch im legendären Alexandra Palace, bei der Raymond van Barneveld Vorjahresfinalist Adrian Lewis aus dem Turnier warf, verfolgten im Schnitt 720.000 Zuschauer - ein neuer Bestwert bei der diesjährigen WM. In der Spitze waren am Mittwochabend 1,03 Millionen Zuschauer dabei.

Der Marktanteil lag beim Gesamtpublikum bei 2,6 Prozent und in der SPORT1-Kernzielgruppe Männer 14 bis 49 Jahre bei starken 6,5 Prozent.

Starker Marktanteil bei Hopps Aus

Bereits in der Nachmittagssession verfolgten das krachende Aus der deutschen Hoffnung Max Hopp im Schnitt 370.000 Zuschauer, bei einem Marktanteil von 2,5 Prozent. Bei der Kernzielgruppe lag der Marktanteil sogar bei starken 7,5 Prozent.

Am Donnerstag geht es bereits mit den letzten Achtelfinals weiter. Am Nachmittag ist etwa James Wade gegen Michael Smith im Einsatz (ab 13.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) ehe am Abend auch Rekordweltmeister Phil Taylor und Michael van Gerwen ans Oche treten (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).

