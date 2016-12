Am Donnerstag geht die Darts-WM (bis 2. Januar LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM) auch für Max Hopp endlich los. Der deutsche Hoffnungsträger tritt im Londoner Alexandra Palace zu seinem Erstrundenmatch gegen Vincent van der Voort ans Oche.

Mit dem Niederländer hat Hopp noch eine Rechnung offen: 2014 verlor der 20-Jährige gegen van der Voort mit 0:4. Im SPORT1-Interview spricht Hopp über die Revanche, die Bedeutung der WM und seinen Favoriten.

SPORT1: Herr Hopp, bei der Auslosung der WM waren für Sie noch drei große Namen im Topf: Jelle Klaasen, Gary Anderson und Vincent van der Voort. Da waren Sie schon froh, dass es am Ende van der Voort wurde, oder?

Max Hopp: Ja, definitiv. Den Back-to-back World Champion will man nicht als Auftakt für die WM haben.

SPORT1: Sie haben gegen van der Voort im Ally Pally schon gespielt. Wie schätzen Sie das Los ein?

Hopp: Es ist keine leichte, aber eine lösbare Aufgabe. Ich meine, was ist denn leicht bei der Darts-WM? Mit Vincent van der Voort hatte ich bereits ein Duell, das lief aus meiner Sicht nicht so gut. Ich möchte mein Spiel, also gerade mein Finishing auf die Doppel, bis zum Start optimieren und werde bereit sein.

SPORT1: Was ist Ihr erster Gedanke, wenn es in den Ally Pally geht?

Hopp: Die Fahrt auf den Hügel. Jedes Jahr, wenn man diesen Hügel hochfährt, kann man über ganz London blicken. Das ist ein ganz besonderes Feeling. Man hat links den großen Dartpalast, das Darts-Mekka, und rechts kannst du über ganz London blicken. Dann weißt du einfach: Es ist WM-Zeit, jetzt geht es los.

SPORT1: Worin liegt der besondere Reiz der WM?

Hopp: Ganz Deutschland drückt dir die Daumen, was mir immer ganz besonders wichtig ist. Man möchte diese Leute stolz machen, man will sich selbst stolz machen. Es ist das größte Turnier des Jahres und jeder Spieler weiß: Ein guter Lauf bei diesem Turnier kann mein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Das beste Beispiel dafür ist Peter Wright, der es damals (2014, Anm. d. Red.) ins Finale gegen van Gerwen schaffte. Sogar Barry Hearn (PDC-Boss, Anm. d. Red.) kam zu ihm und sagte: "Junge, du hast gerade dein Leben verändert." Jetzt ist er seit Jahren ein etablierter Topspieler.

SPORT1: Wie gehen Sie in diese WM hinein? Muss man nicht aufpassen, dass der Druck von außen einen nicht gefangen nimmt?

Hopp: Definitiv, man sollte seine eigenen Erwartungen immer in den Vordergrund stellen. Ich bin ein ehrgeiziger Typ und jetzt zum fünften Mal in Folge bei der WM dabei. Darauf bin ich mit meinen 20 Jahren sehr stolz. Ich bin leider noch nicht über die zweite Runde hinausgekommen. Ich weiß aber, dass eine dritte Runde oder ein Viertelfinale so einen kleinen Darts-Boom in Deutschland auslösen könnte.

SPORT1: Wie bewerten Sie rückblickend Ihr Darts-Jahr 2016?

Hopp: Ich hatte in diesem Jahr viele knappe Niederlagen, als ich mich einfach nicht durchsetzen konnte und es interessierte im Endeffekt keinen, wie ich bei dem Turnier abgeschnitten habe. Daher gebe ich mir auch noch fünf Jahre Zeit für das Ziel Top 16 und bin froh, es in diesem Jahr auf Platz 38 geschafft zu haben. Mit einem guten Abschneiden bei der WM kann ich mein Jahresziel Top 32 auch noch erfüllen. Das wäre ein großer nächster Schritt für mich.

SPORT1: Es gab bei der WM noch nie einen Deutschen im Achtelfinale. Ist das ein Ziel von Ihnen?

Hopp: Klar ist das irgendwo ein Ziel von mir, aber es ist nicht in meinem Kopf. Ich denke nur an Vincent van der Voort. Vincent ist der Favorit in diesem Spiel. Er hat schon mehrere Titel gewonnen und ist ein guter Freund von Michael van Gerwen. Das heißt, er ist mental gut vorbereitet und genießt ein Top-Training. Er hat aber auch immer wieder Probleme auf die Doppel und ist an einem schlechten Tag durchaus schlagbar.

SPORT1: Wann ist Ihnen klar, dass ein Spiel in Ihre Richtung laufen wird? Relativ früh oder eher spät im Match?

Hopp: Das Gefühl, dass ich es schaffen kann, habe ich schon vor dem Match. Du musst dir alles zutrauen, sonst brauchst du diese Bühne gar nicht erst betreten. Ich weiß aber auch, dass die Stimmung im Ally Pally ganz besonders ist. Sie verteilt sich nicht, sondern die Fangesänge kommen wirklich auf der Bühne an. Manchmal fühlt sich deswegen ein verlorener Satz wie ein Schlag in den Bauch an.

SPORT1: Wer ist Ihr Favorit auf den WM-Titel?

Hopp: Ich glaube nicht an den Hattrick von Gary Anderson. Fraglich ist für mich auch, ob Michael van Gerwen das wirklich durchziehen kann. Es ist ein Titel, den er unbedingt gewinnen will - und wenn er auf einen Raymond van Barneveld trifft, könnte er wieder scheitern. Ich sage trotzdem Michael van Gerwen oder jemand, mit dem wir nicht rechnen, zum Beispiel Jelle Klaasen. Persönlich freuen würde ich mich aber über einen ersten Titel von James Wade.