In der letzten Partie der zweiten WM-Runde hat sich Peter "Snakebite" Wright erwartungsgemäß gegen Jamie Lewis durchgesetzt. Der Weltranglisten-Dritte besiegte den Waliser problemlos mit 4:0 in Sätzen.

Damit sind die Top Sieben der Setzliste allesamt noch im Rennen um die Darts-Krone. Mit dem Österreicher Mensur Suljovic (Weltranglistenplatz 8) musste in den ersten beiden Runden erst ein Turnierfavorit die Segel streichen.

Der Schotte Wright ließ von Anfang an keine Fragen offen und sicherte sich gleich die ersten zehn Legs in Folge. Im dritten Satz erlaubte "Snakebite" seinem Gegner dann den einzigen Leg-Gewinn. In der nächsten Runde bekommt es der Vize-Weltmeister von 2014 mit Ian "Diamond" White zu tun.

Die Ergebnisse des Tages im Überblick:

20 Uhr

Peter Wright - Jamie Lewis 4:0

Gary Anderson - Benito van de Pas

A. Lewis - Raymond van Barneveld

14 Uhr

Kim Huybrechts - Max Hopp 4:0

James Wade - Steve Beaton 4:1

Jelle Klassen - Brendan Dolan 4:0