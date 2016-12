Youngster Corey Cadby schnupperte bei der Darts-WM (täglich LIVE im TV auf SPORT1) in London an der Sensation, musste sich, als ihm am Ende die Luft ausging, aber Joe "Rockstar" Cullen mit 3:1 geschlagen geben.

Der Jugend-Weltmeister von 2016, der sich selbst "King" nennt, machte zuvor in der Qualifikation mit dem Chinesen Sun Qiang kurzen Prozess und gewann sensationell in zwei Sätzen, ohne dabei ein Leg abzugeben.

Cullen stoppt furiosen Youngster

Am Abend gab es für "King" Cadby dann einen echten Gradmesser: Es wartete Joe "Rockstar" Cullen am Oche, der anfangs ebenfalls erhebliche Probleme mit dem temperamentvollen Australier hatte.

Der erste Satz ging noch an Cadby, doch danach drehte Cullen auf, wenngleich der Average bei beiden leicht nachließ.

Am Ende standen bei Cullen immer noch 100,88 Punkte im Durchschnitt auf dem Zettel. Cadby punktete nur unwesentlich schwächer und ließ die Dartsszene mit seinem furiosen Auftritt aufhorchen.

Cadby spielt Qiang schwindelig

Im Quali-Match zuvor gelangen dem 21-jährigen Jugend-Weltmeister gleich drei Highfinishes, der sich danach gebührend von den Fans im Ally Pally feiern ließ.

Video 180 im letzten Leg und White Wash

Sein Punkteschnitt von 102,48 Punkten war der höchste in der Vorrunden-Historie und der zweitbeste des ganzen Turniers.

Qiang erwischte dabei einen mehr als gebrauchten Tag, ihm war nach Spielende offenbar so schwindelig, dass er über die Bühne stolperte.

Ganz beseelt gab der Youngster bei Sky sein Siegerinterview: "Das Gefühl im Ally Pally war einfach nur Wahnsinn. Ich habe fast jedes Highfinish getroffen. Ich genieße einfach mein Spiel auf der größten Bühne der Welt."

Danach folgte die Niederlage, Cullen überstand dagegen im sechsten Versuch erstmals die erste Runde der WM und trifft nun auf Adrian "Jackpot" Lewis.

"Jackpot" Lewis siegt souverän

Ex-Weltmeister Lewis gab sich gegen den Schweden Magnus Caris keine Blöße. Trotz eines äußerst mäßigen Averages von 93 war der Sieg des Briten nie gefährdet, "Poker Face" Caris spielte zu fahrig und unkonzentriert.

Das zweite Match des Abends entwickelte sich indes zu einem wahren Krimi.

King behält Nerven im Marathon-Match

Mervyn King fand anfangs überhaupt nicht zu seinem Spiel, der 50-jährige Engländer musste sogar zwei Sätze aufholen.

Am Ende vergab Steve West jedoch drei Matchdarts, was sein Freund King ausnutzen konnte und mit 6:4 im letzten Satz das 3:2 perfekt machte und in die nächste Runde einzog.

Video Wahnsinnsspiel und große Emotionen

King bei Sky, der nach dem Spiel Tränen vergoss: "Ich habe heute gegen einen meiner besten Freunde gespielt. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll."

Die Ergebnisse der Abendsession im Überblick:

Sun Qiang - Corey Cadby 0:2 (Vorrunde)

Mervyn King (22) - Steve West 3:2

Adrian Lewis (5) - Magnus Caris 3:0

Joe Cullen (28) - Corey Cadby 3:1