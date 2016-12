Max Hopp, Deutschlands Hoffnung bei der Darts-WM (LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und auf Facebook), hat sich nach seiner Niederlage in der zweiten Runde gegen Kim Huybrechts enttäuscht gezeigt.

"Den genauen Grund, woran es lag, kann ich noch gar nicht genau benennen. Ich habe mich eigentlich echt gut gefühlt", sagte Hopp nach seiner 0:4-Pleite gegen den Belgier bei SPORT1.

Gedanken an Taylor

Mit einem Sieg wäre der 20-Jährige im Achtelfinale auf Rekordweltmeister Phil Taylor getroffen.

Hopp erklärte dazu: "Natürlich hatte ich im Hinterkopf: 'Du kannst gegen Phil Taylor spielen, wenn du diese Partie gegen Kim gewinnst'. Für jeden Darts-Spieler wäre es einfach das Größte, bei einer WM gegen Phil Taylor anzutreten. Das war schon eines meiner persönlichen Ziele. Mal ganz davon abgesehen, dass du natürlich der erste Deutsche sein könntest, der das Achtelfinale erreicht."

Tatsächlich hätte Hopp mit einem Erfolg deutsche Darts-Geschichte schreiben können. Gegen Huybrechts war er dann allerdings chancenlos: "Ich war wirklich nicht in meinem Spiel drin. Ich kam auch nicht in meinen Konzentrationstunnel", meinte Hopp: "Sorry nach Deutschland!"

Hopp: "Es war ein langes Jahr"

Die Ziele für das kommende Jahr hat sich der Junioren-Weltmeister von 2015 bereits gesetzt: "Für 2017 bleiben weiterhin die Top 32 mein Ziel. Ich will mir meinen World Youth Titel wiederholen. Ich möchte nicht, dass er in Australien bleibt. Ich möchte ihn nach Deutschland zurückholen."

Vorher will Hopp allerdings den Jahreswechsel nutzen, um zu entspannen: "Es war ein langes Jahr. Ich war an die 250 Tage nicht daheim", resümierte er: "Ich bin froh, jetzt die Zeit mit den Liebsten zu genießen und das Handy auszulassen."