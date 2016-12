Über Weihnachten blieb das Handy aus. Die deutsche Darts-Hoffnung Max Hopp legte in der Heimat im Kreise seiner Liebsten seine Füße hoch und genoss die Feiertage in aller Ruhe bei gutem Essen und dem alljährlichen Fernsehprogramm.

Nur weg vom Rummel um seine Person. Der Wirbel könnte jedoch noch viel größer werden, wenn der "Maximiser" am Mittwoch (14 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) bei der WM im stimmungsvollen Londoner Alexandra Palace in seinem Zweitrunden-Match den Belgier Kim Huybrechts schlagen und durch den Einzug ins Achtelfinale Geschichte schreiben sollte.

Noch nie hat ein Deutscher den Sprung unter die letzten 16 beim wichtigsten Turnier des Jahres geschafft. Dass die Zeit dafür diesmal reif sein könnte, bewies Hopp bei seinem überraschenden 3:1-Sieg zum Auftakt gegen den Niederländer Vincent van der Voort, als der 20-Jährige die Schwächen seines Kontrahenten eiskalt ausnutzte und eigene vergessen ließ.

"Meine Doppelquote hat mir sehr gut gefallen", sagte Hopp, dem die Beendigung der einzelnen Abnschnitte (Legs) zuvor immer wieder große Schwierigkeiten bereitet hatte, auf seiner Facebook-Seite: "Ich hoffe, dass das im nächsten Spiel ähnlich aussieht."

Der Einzug ins Achtelfinale und ein mögliches Duell mit Rekordweltmeister Phil Taylor würde die spürbar wachsende Darts-Begeisterung in Deutschland weiter schüren. Doch der Weg dahin ist noch weit: In der zweiten Runde sind vier gewonnene Sätze für ein Weiterkommen nötig, und gegen Kim Huybrechts ist der Idsteiner wieder Außenseiter.

Video Huybrechts wirft sich für Hopp in Form

Hopp ist Außenseiter

Der auf Platz 13 in der Weltrangliste 25 Positionen höher platzierte Belgier gehört seit seinem Viertelfinaleinzug vor fünf Jahren zur erweiterten Weltspitze, wenngleich dem 31-Jährigen der ganz große Durchbruch bisher noch nicht gelungen ist. Seine Erstrunden-Aufgabe in London jedoch meisterte Huybrechts mehr als souverän. "Das wird ein schweres Ding", sagte Hopp. SPORT1-Experte Elmar Paulke traut dem Deutschen eine Überraschung aber durchaus zu.

Dass Huybrechts zu besiegen ist, bewies der Engländer David Pallett im vergangenen Jahr, als er ihn bereits in Runde eins aus dem Turnier kegelte. "Ich werde mich genauso vorbereiten wie bisher", meint Hopp vor der Rückkehr an den WM-Schauplatz - also mit rund fünf Stunden an der Dartscheibe und intensivem Training auf die Doppelfelder.

Familie reist mit nach London

Erst zum zweiten Mal nach 2015 durfte Hopp bei seiner fünften WM-Teilnahme zu einem Zweitrundenspiel nach den Feiertagen nochmal nach London reisen - mit seinem Vater, Freundin Christin und dieses Mal auch mit seinem elf Jahre alten Stiefsohn Justin im Schlepptau. Der Junge hatte sich einen Erstrundensieg von Hopp so gewünscht, weil er wegen der Schule bislang noch nie im Ally Pally dabei sein konnte.

Ein kurzes Intermezzo in der englischen Hauptstadt soll es für Hopp und Co. nicht schon wieder werden. Vor zwei Jahren war der frühere Junioren-Weltmeister an seinen eigenen Erwartungen gescheitert und hatte nach seinem Sieg gegen Mervyn King im zweiten Spiel gegen van der Voort nicht einen Satz gewonnen.