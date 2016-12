Die PDC Darts-WM geht auf die Zielgerade. Nur noch acht Akteure kämpfen ab Freitag (LIVE im TV auf SPORT1, im LIVESTREAM und auf Facebook) um die Darts-Krone. Aber wer muss auf dem Weg zum Titel wen aus dem Weg räumen? SPORT1 gibt in einem kostenlosen PDF zum Ausdrucken einen Überblick über die gesamte Darts-WM - mit allen Ergebnissen aus den ersten Runden und dem Weg zum Titel auf einen Blick.

In den ersten drei Runden beeindruckten die Superstars der Szene fast ausnahmslos mit souveränen Auftritten. In Raymond van Barneveld (PDC-Rang 12), der im Achtelfinale Adrian "Jackpot" Lewis im Duell der Ex-Weltmeister bezwang, und Daryl Gurney (PDC-Rang 24) schafften nur zwei Spieler den Sprung ins Viertelfinale, die nicht unter den Top Ten der Darts-Weltrangliste zu finden sind.

Das sind die Duelle im Viertelfinale

James Wade - Peter Wright

Ein Duell auf Augenhöhe dürften sich James "The Machine" Wade und Peter "Snakebite" Wright liefern. Im Gegensatz zu Wright musste Linkshänder Wade im Achtelfinale jedoch einen Schreckmoment überstehen, als er mit 1:3 Sätzen gegen Michael Smith zurücklag.

Doch der Weltranglisten-Sechste befreite sich bravourös aus dieser gefährlichen Situation und ließ dem "Bully Boy" in den nächsten drei Sätzen keine Chance mehr.

Wright dominierte dagegen bei allen seinen drei Auftritten im Ally Pally nach Belieben. Im Achtelfinale gegen Ian White gab "Snakebite" seinen ersten Satz überhaupt im gesamten Turnierverlauf ab.

Gary Anderson - Dave Chisnall

"The Flying Scotsman" liegt nach drei Runden voll auf Kurs Titelverteidigung. Gegen Mark Frost und Andrew Gilding wurde der Schotte überhaupt nicht gefordert.

Im Achtelfinale erwischte sein Gegner Benito van de Pas einen überragenden Abend, aber Anderson hielt gnadenlos dagegen und wies "Big Ben" mit 4:2 in die Schranken. In diesem Duell stellte der Doppel-Weltmeister mit 107,68 Punkten den bisherigen Average-Rekord der WM auf.

Der Weltranglisten-Siebte Dave Chisnall hat sich seine erste Viertelfinal-Teilnahme im Laufe seiner Karriere hart erkämpft. "Chizzy" wirkte nie vom ersten bis zum letzten Dart souverän, gab in allen drei Matches jeweils zwei Sätze ab. Gerade im Achtelfinale gegen Jelle "The Cobra" Klaasen zog der Engländer den Kopf nur so eben noch aus der Schlinge.

Michael van Gerwen - Daryl Gurney

Im Aufeinandertreffen von Michael van Gerwen und Daryl Gurney könnten die Rollen nicht klarer verteilt sein. Der Weltranglistenerste aus den Niederlanden fliegt wieder einmal durchs Turnier. Auch den Härtetest gegen Cristo Reyes in der zweiten Runde meisterte "Mighty Mike" mit Bravour.

Video Bad Boy Gurney macht Viertelfinale klar

Der 30-jährige Nordire Gurney steht dagegen zum ersten Mal in seiner Karriere beim Saison-Höhepunkt in der Runde der letzten Acht. Sein Viertelfinal-Ticket buchte Gurney in einem Nervenkrimi gegen Mark Webster, bei dem sich der Nordire nicht nur mit seinem Gegner, sondern auch mit dem Publikum im Ally Pally anlegte.

Raymond van Barneveld - Phil Taylor

Zum Abschluss der Viertelfinal-Partien kommt es zum womöglich prestigeträchtigsten Duell der Darts-Welt: "Barney" gegen "The Power".

Zum 77. Mal stehen sich die beiden Dauerrivalen gegenüber, die Bilanz spricht mit 56 Siegen (4 Remis, 16 Niederlagen) klar für Taylor. Auch bei Weltmeisterschaften hat der Engländer im direkten Vergleich mit 3:1 die Nase vorn.

Unvergessen ist allerdings van Barnevelds Triumph im Finale 2007, genauso wie die handfeste Auseinandersetzung der beiden nach Taylors Halbfinalsieg im Dezember 2012.

In diesem Jahr gelangen beiden Stars in den ersten beiden Runden klare Siege, ehe sie im Achtelfinale gegen die starken Adrian Lewis und Kim Huybrechts Nervenstärke bewiesen.