Die deutschen Darts-Fans schätzen die Chancen der beiden deutschen Teilnehmer Max Hopp und Dragutin Horvat bei der Darts-Weltmeisterschaft im Londoner Alexandra Palace als sehr gering ein.

In einer Umfrage glaubten 41 Prozent der knapp 2.200 teilnehmenden SPORT1-User, dass der beste Deutsche lediglich in die 2. Runde einziehe. 39 Prozent gehen sogar von einem Aus in der 1. Runde aus.

Immerhin noch 17 Prozent glauben an eine Achtelfinal-Teilnahme, während drei Prozent vom Viertelfinale und mehr träumen.

Die größte Hoffnung aus deutscher Sicht, Max Hopp, bestreitet sein Erstrundenspiel am Donnerstag gegen Vincent van der Voort. Debütant Dragutin Horvat bekommt es am Dienstag in der Vorrunde zunächst mit Boris Koltsov zu tun (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Bei einem Sieg winkt am späten Abend ein Duell mit Simon "The Wizard" Whitlock.