Der Countdown zur PDC Darts-WM 2018 läuft. Vom 14. Dezember bis zum 1. Januar wird der beste Dartsspieler der Welt gesucht (LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER).

Am Montag wird es erstmals richtig heiß - denn dann steht die Auslosung an. SPORT1 überträgt die Ziehung ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM und begleitet sie im LIVETICKER. Wer darf gegen Michael van Gerwen ran? Erwischen die Deutschen ein Hammerlos?

72 Spieler kämpfen in London um den Titel. Noch fehlen der Junioren-Weltmeister, der am Sonntag zwischen Josh Payne aus England und dem Belgier Dimitri Van den Bergh ermittelt wird, sowie die beiden besten Spieler des PDPA Qualifikations-Turniers, das am 27. November stattfindet (Alle Infos zum Teilnehmerfeld).

Mit Kevin Münch hat sich nach Martin Schindler ein weiterer Deutscher für das Turnier qualifiziert. Titelverteidiger Michael van Gerwen ist auch in diesem Jahr der Mann, den es zu schlagen gilt.

Auf der Rechnung haben muss man auch Gary Anderson, den Sieger der Jahre 2016 und 2015, Peter Wright und Rob Cross, der sich zuletzt in bestechender Form präsentierte. Phil Taylor will sich mit einem Paukenschlag von der Darts-Bühne verabschieden (Alle Darts-Turniere nur auf DAZN).

Die Teilnehmer spielen um das Sieger-Preisgeld von umgerechnet etwa 460.000 Euro. Insgesamt schüttet die PDC mit gut zwei Millionen Euro so viel Geld aus wie noch nie zuvor.

SPORT1 zeigt die Teilnehmer:

Über die PDC Order of Merit (Stand 19. November):

Michael van Gerwen (Niederlande) Peter Wright (Schottland) Gary Anderson (Schottland) Daryl Gurney (Nordirland) Mensur Suljovic (Österreich) Adrian Lewis (England) Phil Taylor (England) Dave Chisnall (England) Simon Whitlock (Australien) Raymond van Barneveld (Niederlande) James Wade (England) Jelle Klaasen (Niederlande) Michael Smith (England) Benito van de Pas (Niederlande) Allan Norris (England) Gerwyn Price (Wales) Ian White (England) Kim Huybrechts (Belgien) Joe Cullen (England) Stephen Bunting (England) Rob Cross (England) Mervyn King (England) Kyle Anderson (Australien) Darren Webster (England) Steve Beaton (England) Cristo Reyes (Spanien) Robert Thornton (Schottland) Mark Webster (Wales) John Henderson (Schottland) Vincent van der Voort (Niederlande) Justin Pipe (England) James Wilson (England)

Über die Pro Tour Order of Merit (Stand 30. Oktober):

Jonny Clayton (Wales) Richard North (England) Christian Kist (Dänemark) James Wilson (England) Ronny Huybrechts (Belgien) Jermaine Wattimena (Niederlande) Steve West (England) Zoran Lerchbacher (Österreich) Dimitri van den Bergh (Belgien) Jan Dekker (Niederlande) Keegan Brown (England) James Richardson (England) Peter Jacques (England) Martin Schindler (Deutschland) Chris Dobey (England) Steve Lennon (Irland)

Wildcards über verschiedene Turniere:

Devon Peterson (Südafrika, bester Afrikaner der Weltrangliste)

Krzysztof Ratajski (Polen, bester Osteorpäer der Weltrangliste)

Jeff Smith (Kanada, kanadische Nummer 1)

Alan Ljubic (Kroatien, Qualifikant Osteuropa)

Kim Viljanen (Finnland, Qualifikant Nordeuropa/Baltikum)

Marko Kantele (Finnland, zweiter Qualifikant Nordeuropa/Baltikum)

William O'Connor (Irland, Gewinner Irish Matchplay)

Seigo Asada (Japan, Qualifikant Japan)

Paul Lim (Hongkong, Qualifikant Südasien)

Gordon Mathers (Australien, Gewinner Australian Grand Prix)

Cody Harris (Neuseeland, Qualifikant Neuseeland)

Willard Bruguier (USA, Qualifikant Nordamerika)

Diogo Portela (Brasilien, Qualifikant Südamerika)

Antonio Alcinas (Spanien, Qualifikant Südeuropa)

Aleksandr Oreschkin (Russland, Qualifikant Russland)

Lake Humphries (England, Nummer 1 Development Tour)

Xiao-Chen Zong (China, Qualifikant China)

Bernie Smith (Neuseeland, Gewinner Oceanic Masters)

Kevin Münch (Deutschland, Gewinner German Superleague)

Kenny Neyens (Belgien, Gewinner Central Europe Qualifier)

Junioren-Weltmeister

PDPA Qualifier Sieger

PDPA Qualifier Zweitplatzierter