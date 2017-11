Die PDC Darts-WM 2018 findet ohne Max Hopp statt.

Der "Maximiser" verlor beim PDPA-Qualifier gegen Stephen Burton in der Runde der letzten 128 mit 1:5 und verpasste es damit deutlich, sich als dritter Deutscher für das Turnier in London (14. Dezember bis 1. Januar LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER) zu qualifizieren. Hopp hatte seit 2013 an jeder WM teilgenommen.

Im Ally Pally sind damit aus deutscher Sicht Martin Schindler und Kevin Münch mit von der Partie (Die Auslosung am Montag ab 19.30 Uhr im LIVESTREAM).

Beim PDPA-Qualifier werden die letzten drei Tickets für die Weltmeisterschaft vergeben - der Sieger, der Zweitplatzierte und der Dritte dürfen nach London.

Neben Hopp schieden auch der Österreicher Rusty-Jake Rodriguez, Andy "The Hammer" Hamilton, West Newton und Jamie Caven vorzeitig aus. Chancen auf die WM haben in Milton Keynes unter anderem noch Brendan Dolan und Joe Murnan.

