Es ist der Anfang vom Ende einer einzigartigen Karriere.

Bei der PDC Darts-WM 2018 (SPORT1 überträgt LIVE im TV, LIVESTREAM und LIVETICKER) tritt Phil Taylor zum letzten Mal ans Oche, danach wird er seine Laufbahn beenden.

Seinen ersten Auftritt bei den diesjährigen Titelkämpfen im Londoner Alexandra Palace hat der 16-malige Weltmeister am Freitagabend. In der 1. Runde trifft der 57-Jährige auf Chris Dobey. Der wurde 1990 geboren, im selben Jahr gewann "The Power" zum ersten Mal den WM-Titel - damals noch beim Verband BDO.

Sollte es Taylor bis ins Finale schaffen, könnte er dort auf seinen designierten Nachfolger als Dominator der Darts-Szene treffen. Michael van Gerwen hat das Turnier im vergangenen Jahr bereits zum zweiten Mal gewonnen.

Taylor: "Michael, werde erwachsen"

Der Niederländer hatte Taylor vor der WM als "perfekten Rivalen" bezeichnet. "Er verdient jede Anerkennung, die man ihm geben kann. Zwischen uns herrscht Respekt", sagte MvG und fügte mit großem Selbstbewusstsein hinzu: "Phil weiß, dass mein Top-Level höher ist als seins. Ehrlicherweise denke ich, dass ich ihn schlagen würde, wenn wir wieder unser bestes Niveau zeigen."

Der gesamte WM-Spielplan als PDF

Taylor dürfte diese Ansage nur noch mehr motivieren. Der Engländer hatte seinem Rivalen schon im Sommer die Leviten gelesen, als Van Gerwen vor dem Viertelfinal-Duell beim World Matchplay sagte, Taylor sei für ihn keine Gefahr. Taylor schlug Van Gerwen auf seinem Weg zum Titel mit 16:6 und forderte ihn via Sky Sports auf: "Michael, das ist ein Profisport. Werde endlich erwachsen."

Beide werden sich auch an den 1. Januar 2013 erinnern. Damals stand MvG erstmals im WM-Finale - und wurde von Taylor geschlagen, der damit seinen 16. und bislang letzten WM-Titel holte. Am Finaltag der laufenden WM jährt sich der Triumph zum fünften Mal.

"Mighty Mike" hat seine Auftakthürde mit einem souveränen 3:1-Sieg über seinen Landsmann Christian Kist schon genommen.

Die deutschen WM-Hoffnungen ruhen auf Martin Schindler und Kevin Münch.

Am zweiten Tag stehen im "Ally Pally" zwei echte Highlights an. Neben Taylor greift auch Shootingstar Rob Cross ins Geschehen ein.

Weitere Infos zum Darts, Order of Merit und Portraits der Top-Stars auf dartsblog.de

Diese Spiele stehen am Freitag, den 15. Dezember, an (ab 20 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVETICKER):

Seigo Asada - Gordon Mathers (Vorrunde)

Stephen Bunting - Dimitri van den Bergh (1. Runde)

Phil Taylor - Chris Dobey (1. Runde)

Rob Cross - Asada/Mathers (1. Runde)