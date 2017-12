Am kommenden Donnerstag hat das Warten für die Darts-Fans ein Ende. Im Alexandra Palace in London startet die PDC Darts-WM 2018 (LIVE im TV, im LIVESTREAM und im LIVETICKER). Die Anhänger können sich auf spannende Partien im "Ally Pally" freuen.

Im vergangenen Jahr dominierte der Niederländer Michael van Gerwen das Turnier und holte sich am Ende den WM-Titel. Auch in diesem Jahr will "Mighty Mike" wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen. Für "MvG" wäre es der insgesamt dritte Titel.

Die Augen der Fans werden aber vor allem auf Superstar Phil Taylor gerichtet sein. Der 14-fache Weltmeister tritt zu seiner letzten Weltmeisterschaft an und will zum Abschluss seiner Karriere noch einmal ein Ausrufezeichen setzen.

Der Darts-Wahnsinn geht wieder los!

Die deutschen WM-Hoffnungen ruhen auf Martin Schindler und Kevin Münch (Die WM-Teilnehmer).

100 Stunden Darts LIVE

SPORT1 ist beim Darts-Highlight des Jahres mittendrin und präsentiert die WM ab dem 14. Dezember mit der größten Berichterstattung, die es bislang im deutschen TV gegeben hat: Erstmals sind nahezu alle Sessions des Turniers in rund 100 Livestunden im Free-TV zu sehen. Außerdem gibt es die Spiele im LIVESTREAM und im LIVETICKER.

Einzige Ausnahme bildet der kommende Sonntag. SPORT1 überträgt das Finale der Handball-WM der Frauen, daher ist die Darts-WM am 17. Dezember nur von 15 Uhr bis 17.15 Uhr LIVE im TV zu sehen. Alle anderen Sessions gibt es natürlich im LIVESTREAM.

Als Kommentator ist die deutsche Darts-Stimme Elmar Paulke zusammen mit Experte Tomas „Shorty“ Seyler im Einsatz. Moderator Sascha Bandermann liefert Interviews und Eindrücke aus dem „Ally Pally“.

Neben den Liveübertragungen zeigt SPORT1 zum WM-Start die exklusive Reportage „Road to Ally Pally – Phil Taylors letzte WM“ sowie regelmäßige Zusammenfassungen – insgesamt stehen 21 Tage Darts am Stück auf dem Programm.

Darts-WM: Wer spielt gegen wen?

Michael van Gerwen startet das Projekt Titelverteidigung gegen Landsmann Christian Kist in der ersten Abendsession am Donnerstag, 14. Dezember, ab 20:00 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Am zweiten Abend gehört die Bühne dann Rekordweltmeister Phil Taylor. „The Power“ trifft in der ersten Runde auf den Engländer Chris Dobey. SPORT1 überträgt am Freitag, 15. Dezember, ebenfalls LIVE ab 20:00 Uhr.

Die beiden deutschen Starter müssen sich bis zur zweiten Turnierwoche gedulden: Kevin Münch trifft am Dienstag, 19. Dezember, LIVE ab 20:00 Uhr in der Qualifikationsrunde auf den Russen Aleksander Oreshkin.

Sollte er diese Hürde meistern, geht es für den 29-Jährigen am selben Abend in der ersten Runde gegen den zweifachen Weltmeister Adrian Lewis. Martin Schindler erwartet am Mittwoch, 20. Dezember, live ab 20:00 Uhr mit dem Australier Simon Whitlock ebenfalls ein prominenter Name in Runde eins.

Die Sendezeiten in der ersten Woche im Überblick

Die erste Woche der Sendezeiten der Darts-WM bei SPORT1 im Überblick © SPORT1

Zum Halbfinale am 30. Dezember und zum Finale am 1. Januar präsentiert SPORT1 erstmals eine Countdown-Sendung. Hierzu werden der deutsche Darts-Profi Max Hopp und im Falle eines Ausscheidens WM-Starter Martin Schindler zu Gast sein. Beide werden in der K.o.-Phase auch als Experten am Mikrofon zum Einsatz kommen.