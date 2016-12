Erich Kühnhackl ist Deutschlands Eishockeyspieler des Jahrhunderts, das Niveau seines Sohnes hatte der 66-Jährige zur aktiven Zeit nach eigenen Angaben aber nie.

"Ich bitte Sie: alles! Der Tom hat schließlich den Stanley Cup gewonnen", antwortete Kühnhackl im Magazin NoSports auf die Frage, was der Junior denn besser könne.

Tom Kühnhackl (24) hat mit den Pittsburgh Penguins in der vergangenen Saison der NHL den Titel geholt, als dritter Deutscher nach Uwe Krupp (1996) und Dennis Seidenberg (2011). Vater Erich spielte selbst nie in Nordamerika, empfahl dem Sohn aber den Wechsel dorthin. "Die Frage, ob er es machen soll, hat sich nie gestellt: Denn es war immer sein Ziel, er hat es von Anfang an gewollt", sagte Erich Kühnhackl.

Dem früheren Nationalspieler gefällt der Weg, den der Junior genommen hat: "Ich finde großartig, dass er sich immer weiter entwickelt. Er hat mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, hat viele Rückschläge erlebt, hat aber immer weiter an sich und seinem Traum gearbeitet. Bewundernswert."