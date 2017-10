In der Champions Hockey League (CHL) steht Red Bull München nach vier Spielen noch mit weißer Weste da. Das Team von Coach Don Jackson führt die Gruppe G mit zwölf Punkten an.

Am Dienstag (ab 19:15 Uhr LIVE im Free-TV auf SPORT1) empfängt der Deutsche Meister am 5. Spieltag den 13-maligen schwedischen Meister Brynäs IF zum Spitzenspiel. Der Klub, der sich zuletzt 2012 den Titel sicherte, liegt nur einen Zähler hinter den Münchnern und könnte sich mit einem Sieg an die Spitze der Gruppe setzen.

Am Sonntag feierte München in der DEL eine gelungene Generalprobe. Mit einem 5:2 wurden die Augsburger Panther im Wiesn-Derby auf die Heimreise geschickt.

Auch Wolfsburg und Mannheim im Einsatz

Neben den Münchnern bestreiten auch die Grizzlys Wolfsburg gegen EC Red Bull Salzburg und die Adler Mannheim bei Esbjerg Energy in Dänemark ihre nächsten Spiele.

Während die Wolfsburger in der Gruppe A ihren zweiten Platz vereidigen wollen, geht es für die Adler in der Gruppe D um die Tabellenführung.