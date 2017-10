SPORT1 zeigt die Königsklasse des Eishockey LIVE. In der Champions Hockey League (CHL) kämpft Red Bull München bei Brynäs IF um den Gruppensieg in der Gruppe G (Dienstag ab 18.25 Uhr LIVE auf SPORT1+ und im LIVESTREAM).

Am vergangenen Spieltag setzte es gegen die Schweden zuletzt eine 2:3-Niederlage vor heimischem Publikum. Nun müssen die Bullen auswärts einen Sieg holen, um an Brynäs noch vorbeizuziehen. Einen Mutmacher für München gab es in der DEL, denn da feierte RB einen 4:2-Sieg gegen Mitfavorit Adler Mannheim.

Die haben das Viertelfinal-Ticket ebenfalls schon sicher. Am vorletzten Spieltag bezwangen sie Esbjerg Energy mit 6:2 und machten den Einzug in die K.o.-Phase klar. Nun geht es auch für die Adler um den Gruppensieg. Im Rückspiel gegen die punktlosen Dänen ist das eine machbare Aufgabe (Dienstag ab 19.25 Uhr LIVE im Free-TV).