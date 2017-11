Die Adler Mannheim sind im Achtelfinale der Champions Hockey League (CHL) gescheitert.

Das Team von Trainer Sean Simpson verlor das Rückspiel beim schwedischen Vizemeister Brynäs IF in Gävle mit 1:2 (1:0, 0:0, 0:2) und schied nach der 2:3-Heimniederlage in der Vorwoche insgesamt mit 3:5 aus.

Devin Setoguchi (2.) brachte die Gäste früh in Führung und ließ sein Team bis kurz vor Schluss auf die Overtime hoffen, doch Brynäs-Kapitän Jacob Blomqvist (58.) und Linus Ölund (60.) drehten spät das Spiel - auch dank doppeltem Überzahlspiel.

Larkin mit hinterhältigem Check

Eine hässliche Aktion leistete sich Thomas Larkin: Der Adler-Verteidiger checkte Daniel Paille in den Schluss-Sekunden auf hinterhältige Weise und kassierte dafür eine Strafe von 52 Minuten. Der frühere NHL-Stürmer Paille konnte nicht mehr weiterspielen.

Die Viertelfinal-Hinspiele finden am 6. und 7. Dezember statt, die Rückspiele werden am 12. Dezember ausgetragen.