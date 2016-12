Adam Courchaine kehrt nach vier Jahren zur Düsseldorfer EG zurück.

Der kanadische Stürmer hat beim Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bis zum Ende der laufenden Saison unterschrieben.

Courchaine (32) stand bereits von 2008 bis 2012 beim achtmaligen Meister unter Vertrag und ist zuletzt für den ungarischen Klub Alba Volán Székesfehérvár aufgelaufen.

"Adam Courchaine hat seine Torgefährlichkeit in der DEL bereits nachhaltig und konstant bewiesen. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seinem Killerinstinkt weiterhelfen kann. Er will sich in der DEL unbedingt beweisen und für weitere Engagements empfehlen", sagte DEG-Trainer Christof Kreutzer.

Courchaine hat 400 DEL-Spiele für die Füchse Duisburg, die DEG und die Krefeld Pinguine bestritten.