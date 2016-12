Stürmer Thomas Brandl steht den Straubing Tigers in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) wochenlang nicht zur Verfügung.

Der 25-Jährige zog sich am Mittwoch im Spiel bei den Grizzlys Wolfsburg (1:4) eine Verletzung am Oberkörper zu. Dies teilten die Tigers am Donnerstag mit. Brandl könnte einen Monat fehlen.