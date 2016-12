Adler Mannheim besiegen Düsseldorfer EG in der Deutschen Eishockey Liga

vergrößernverkleinern Die Adler Mannheim schenken Düsseldorf in der DEL sieben Treffer ein © Getty Images

In einem furiosen zweiten Drittel legen die Adler Mannheim den Grundstein für ihren Kantersieg in Düsseldorf. Auch Nürnberg und Köln siegen und klettern in der Tabelle.