Rhein-Derby in der DEL: Am Sonntag empfangen die Kölner Haie den Lokalrivalen aus Düsseldorf in der heimischen Lanxess-Arena.

Die Haie gehen dabei als klarer Favorit in die Begegnung. Denn während Köln sich mit einem Sieg in der Spitzengruppe der DEL festsetzen würde, braucht die DEG dringend Punkte, um aus dem Tabellenkeller zu kommen.

Das erste Aufeinandertreffen der Saison hat die Düsseldorfer EG vor knapp vier Wochen mit 4:2 gewinnen können – ein erneuter Sieg wäre Balsam für die Seele in dieser bisher so enttäuschenden Saison.

SPORT1 überträgt das rheinische Derby ab 16.30 Uhr LIVE im TV.