Kapitän Steffen Tölzer bleibt den Augsburger Panthern auch in den kommenden Jahren in der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) erhalten. Der 31 Jahre alte Verteidiger verlängerte seinen Vertrag bis 2020. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt.

Das Augsburger Eigengewächs hat bislang 571 DEL-Spiele für den AEV bestritten und dabei 100 Scorerpunkte verbucht. Vor zwei Wochen löste Tölzer Duanne Moeser als Augsburger DEL-Rekordspieler ab.