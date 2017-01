Schaffen die Adler den Weg zurück in die Erfolgsspur? Am Freitag verloren die Mannheimer mit 2:3 nach Verlängerung gegen die Eisbären aus Berlin. Nach der Niederlage gegen die Augsburger Panther bereits die zweite Niederlage in Folge.

Am Sonntag (ab 16.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) will die Mannschaft von Trainer Sean Simpson den Negativtrend im zweiten Spiel gegen Berlin hintereinander stoppen und Platz vier in der DEL festigen.

Die Berliner dürften nach dem Overtime-Sieg am Freitag jedoch mit Rückenwind in die Partie gehen. Die Eisbären hatten vorher sieben Spiele in Folge verloren und gegen die Mannheimer endlich den Niederlagen-Bann gebrochen.