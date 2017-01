Die Eisbären Berlin befinden sich in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) weiter im freien Fall. Bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven unterlag die Mannschaft von Uwe Krupp mit 3:4 und ging zum siebten Mal in Folge als Verlierer vom Eis.

Bremerhaven gelang dagegen nach vier Misserfolgen in Serie ein Befreiungsschlag und verdrängte die Eisbären vom achten Tabellenplatz (SERVICE: Die Tabelle). Nach dem 38. Spieltag haben die Eisbären die direkten Play-off-Plätze aus den Augen verloren.

Im Duell der beiden schlechtesten Powerplayteams gingen die Pinguins in der vierten Spielminute durch Jason Bast in Führung – in Überzahl.

Video Bast lässt Pinguins früh jubeln

Lange duften sich die Fans der Einheimischen in der ausverkauften Eisarena darüber nicht freuen. Ande Rankel hielt seinen Schläger in einen Schuss von Micki DuPont und fälschte den Puck zum postwendenden Ausgleich an.

Traumtor zur erneuten Pinguins-Führung

Die Eisbären waren fortan das spielbestimmende Team, kassierten jedoch in der 12. Minute den nächsten Rückschlag. Jeremy Welsh schloss einen Konter mit einem platzierten Schuss in den rechten oberen Winkel ab – ein Taumtor.

Auch im zweiten Drittel wurde den 4647 Zuschauern viel geboten. Nach einer etwas verhaltenen Anfangsphase traf zunächst Jack Combs (25.) für das Heimteam – erneut in Überzahl. Die Eisbären schlugen vier Minuten später in Person von Jamie MacQueen zurück.

Erneut war es sehenswerter Treffer des überragenden Welsh (35.) mit seinem achten Saisontreffer , der Bremerhaven mit zwei Toren in Front brachte- Doch erneut bewiesen die Eisbären Moral. Kyle Wilson verkürzte nur eine Minute danach mit der Rückhand zum 3:4.

Video Wilson macht es mit der Rückhand

Nieminen lässt Eisbären verzweifeln

Im letzten Drittel besannen sich die Pinguins vermehrt darauf, die Führung zu verwalten. Die Eisbären versuchten alles, vergaben ihre zahlreichen Chancen oder scheiterten am gut haltenden Jani Nieminen im Pinguins-Tor.

Auch in Überzahl wollte den Hauptstädtern kein Tor mehr gelingen.

"Das ist extrem bitter. Wir versuchen die Lockerheit auf das Eis zu bekommen, kassieren dann immer das erste Tor und werden dann hektisch und nervös. Das müssen wir abstellen", sagte Eisbär Laurin Braun nach der Partie im Gespräch mit SPORT1.

Das Spiel im Stenogramm:

Fischtown Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin 4:3 (2:1, 2:2, 0:0)

Tore: 1:0 Bast (3:56), 1:1 Rankel (4:30), 2:1 Welsh (11:14), 3:1 Combs (24:34), 3:2 MacQueen (28:27), 4:2 Welsh (34:33), 4:3 Wilson (35:06)

Zuschauer: 4643

Strafminuten: Bremerhaven 12 - Berlin 12