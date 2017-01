Der ERC Ingolstadt aus der DEL setzt weiter auf die Dienste seines Kapitäns John Laliberte.

Wie der Meister von 2014 am Freitag mitteilte, verlängerte der 33 Jahre alte US-Stürmer seinen Vertrag für ein weiteres Jahr bis 2018.

Laliberte war 2012 vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg nach Ingolstadt gewechselt.

"Es gibt in der Liga nur ganz wenige Spieler mit seinen Qualitäten und nur ganz wenige, die sich so lange zu einem Klub bekennen", sagt ERC-Sportdirektor Jiri Ehrenberger: "Umso mehr freut es mich, dass unser großer Wunsch in Erfüllung gegangen ist und wir John halten konnten."