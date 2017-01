Meister Red Bull München hat zum Abschluss des 41. Spieltags die Tabellenspitze der Deutschen Eishockey Liga (LIVE im TV auf SPORT1) zurückerobert. Das Team von Trainer Don Jackson setzte sich gegen die Krefeld Pinguine klar mit 7:2 (2:1, 2:1, 3:0) durch und schob sich mit 86 Punkten an den Nürnberg Ice Tigers (85) vorbei auf Rang eins.

Die Franken hatten am Dienstag 2:4 bei den Kölner Haien verloren. Krefeld (44) liegt als Elfter unterhalb der Playoff-Ränge.

Die Adler Mannheim gewannen beim Liga-Neuling Fischtown Pinguins in einer weiteren torreichen Begegnung 7:6 (1:3, 3:3, 2:0, 1:0) nach Verlängerung und sind mit 77 Punkten weiter Vierter vor den Grizzlys Wolfsburg (70), die in einem Krimi den Augsburger Panther nach Verlängerung 3:4 (1:1, 1:1, 1:1, 0:1) unterlagen. Die Schwaben liegen zwei Punkte hinter Wolfsburg auf Rang sechs.

In München brachte Mike Little (3.) die Gäste zunächst in Führung. Brooks Macek (12.), Frank Mauer (15.), Richard Regehr (24.), Jason Jaffray (32.), Mads Christensen (47.), Keith Aucoin (50.) und Daryl Boyle (55.) aber schossen den deutlichen Favoritensieg heraus. Mike Collins (40.) konnte Ende des zweiten Drittels nur auf 2:4 verkürzen.