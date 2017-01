Schaffen die Berliner Eisbären bei den Fischtown Pinguins den Weg zurück in die Erfolgsspur? Am Freitag kassierten die Berliner beim 3:6 gegen die Straubing Tigers bereits ihre sechste Liga-Pleite in Folge.

Der Druck auf den früheren Bundestrainer Uwe Krupp nimmt weiter zu, die direkten Playoff-Plätze sind für die Berliner als Tabellenachter fast schon außer Reichweite.

So ist ein Sieg in Bremerhaven am Sonntag (ab 13.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) fast schon Pflicht.

Doch der Aufsteiger erwies sich in dieser Saison bereits merhfach als Favoritenschreck. Der Underdog hat in seiner ersten DEL-Saison bereits Spitzenreiter München, Verfolger Nürnberg sowie Köln geschlagen.

Der Klub aus dem Norden unterlag am Freitag mit 3:4 bei den Adler Mannheim - hat als Neunter und damit direkter Verfolger der Berliner die Pre-Playoffs weiter im Visier.