Am Freitag feierten die Straubing Tigers einen wichtigen Erfolg im Playoff-Kampf. Straubing bezwang die Grizzlys Wolfsburg mit 3:0 und eroberte damit mit 40 Punkten den zehnten Rang in der DEL, der die Qualifikation für die Pre-Playoffs bedeuten würde.

Stürmer Steven Zalewski beendete seine vier Wochen andauernde Torflaute und hofft auf weitere Erfolgserlebnisse.

Am Sonntag steigt für die Tigers die nächste wichtige Partie, wenn sie am 36. Spieltag bei den Krefeld Pinguinen zu Gast sind (ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1). Krefeld selbst ist nur Zwölfter, feierte am 35. Spieltag aber einen 3:1-Auswärtserfolg beim ERC Ingolstadt. Mit 37 Zählern sind auch für die Pinguine die Playoffs noch in Sichtweite.

Für beide Teams geht es aber wohl nur noch um Rang zehn. Denn die Fischtown Pinguins sind als Neunter bereits sieben Zähler von Straubing entfernt.

SPORT1 überträgt die Partie zwischen den Krefeld Pinguinen und den Straubing Tigers ab 18.55 Uhr LIVE im TV. Auch im LIVESTREAM auf SPORT1.de können Sie das Spiel verfolgen.