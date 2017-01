DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin hat den weißrussischen Eishockey-Nationalstürmer Charles Linglet verpflichtet.

Der 34 Jahre alte gebürtige Kanadier wechselt vom finnischen Erstligisten Tappara Tampere in die deutschen Hauptstadt.

Derweil stehen Patrick Hager von den Kölner Haien sowie Tim Conboy von der Düsseldorfer EG ihren Klubs vorerst nicht zur Verfügung.

Der DEL-Disziplinarausschuss verhängte gegen beide jeweils eine Sperre von zwei Spielen plus Geldstrafen in nicht genannter Höhe.

Hager hatte im Spiel gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Sonntag (3:2) seinen Gegenspieler Atte Pentikäinen mit dem Schläger am Kopf getroffen, Conboy seinen Kontrahenten Alexander Weiss beim Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg (2:0) gefährlich in die Bande gecheckt.

Für die Aktionen sprach der DEL-Disziplinarausschuss jeweils eine Ein-Spiel-Sperre aus, ein weiteres Match müssen die Spieler wegen Vorstrafen aussetzen.