Die Iserlohn Roosters wollen bei den Straubing Tigers den Sprung aus dem Tabellenkeller schaffen und so den Traum vom Pre-Playoff-Platz am Leben erhalten.

Keine leichte Aufgabe für das Team auf dem vorletzten Tabellenplatz. Denn die Tigers kämpfen unter Coach Larry Mitchell ebenfalls um den Einzug in die Postseason und benötigen jeden Punkt. Dazu dürfte Straubing am Sonntag (ab 16.25 Uhr LIVE im TV auf SPORT1) mit Rückenwind in die Partie gehen. Schließlich haben die Tigers die letzte Partie gegen die favorisierten Kölner Haie überraschend gewonnen.

Unter der Woche wurde zudem bekannt, dass Straubing den Vertrag mit Angreifer Mike Connolly verlängern konnte. Iserlohn unterlag dagegen vor heimischer Kulisse den Adler Mannheim und liegt bei noch acht ausstehenden Spielen bereits 14 Punkte hinter den Eisbären Berlin, die aktuell als Zehnter noch in die Pre-Playoffs einziehen würden.

Ein Sieg ist für die Roosters daher Pflicht, während die Tigers mit einem Erfolg einen Konkurrenten um die Playoff-Plätze endgültig aus dem Rennen werfen könnten.