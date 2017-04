Vizemeister Grizzlys Wolfsburg und die Nürnberg Ice Tigers sind Titelverteidiger Red Bull München am "Super-Dienstag" ins Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gefolgt.

Das Duo setzte sich jeweils im siebten Viertelfinalsspiel durch - erstmals in der Liga-Geschichte waren drei der vier Best-of-seven-Serien über die volle Distanz gegangen. In der dritten Serie erreichten die Eisbären Berlin durch ein 2:1 nach Verlängerung bei den Adler Mannheim das Halbfinale.

Im Halbfinale treffen die Nürnberger nun auf Wolfsburg. SPORT1 zeigt das erste Spiel der Serie am Freitag ab 19.15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1.

Wolfsburg siegte im Viertelfinale knapp mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) bei den Kölner Haien. Mit seinem 302. Treffer führte DEL-Rekordtorjäger Patrick Reimer Nürnberg zum 5:3 (1:1, 2:0, 2:2) gegen die Augsburger Panther.

Haie scheitern am Wolfsburger Torhüter

Tyson Mulock traf vor 15.672 Zuschauern in der Lanxess Arena zur Wolfsburger Führung (28.). Die Kölner mühten sich vergeblich, Torhüter Felix Brückmann war nicht zu bezwingen. Die Haie hatten in der Best-of-seven-Serie nach vier Spielen bereits 1:3 zurückgelegen, mit zwei Siegen aber den Ausgleich zum 3:3 erreicht und eine siebte Partie erzwungen.

In Nürnberg brachte David Stieler die Gäste in Führung (9.), die sich darüber aber nur 36 Sekunden lang freuen durften. Dann glich bereits Yasin Ehliz mit seinem dritten Play-off-Tor aus (9.). Jesse Blacker (34.), Reimer (36.) Marco Pfleger (41.) und Marius Möchel (53.) schossen die "Eistiger" in die Runde der letzten Vier. Die Gäste waren zwischenzeitlich durch einen Doppelschlag von Justin Shugg und Thomas Holzmann (50.) noch einmal herangekommen.

Die Partien im Stenogramm:

Kölner Haie - Grizzlys Wolfsburg 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)

Tor: 0:1 Mulock (27:17)

Zuschauer: 15.672

Strafminuten: Köln 4 - Wolfsburg 10

Playoff-Endstand: 3:4

Nürnberg Ice Tigers - Augsburger Panther 5:3 (1:1, 2:0, 2:2)

Tore: 0:1 Stieler (08:11), 1:1 Ehliz (08:47), 2:1 Blacker (33:20), 3:1 Reimer (35:10), 4:1 Pfleger (40:16), 4:2 Shugg (49:06), 4:3 Holzmann (49:57), 5:3 Möchel (52:19)

Zuschauer: 7672

Strafminuten: Nürnberg 4 - Augsburg 8

Playoff-Endstand: 4:3