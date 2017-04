Das Viertelfinale war das spannendste in der DEL-Geschichte. Am Ende gewannen die Eisbären Berlin, die Grizzlys Wolfsburg und die Nürnberg Ice Tigers ihre Endspiele und folgten Titelverteidiger Red Bull München in die Vorschlussrunde.

Spielplan und Termine der DEL-Playoffs 2017

Am Freitag (ab 19.15 Uhr LIVE im TV bei SPORT1 und im LIVETICKER) gehen die dramatischen Playoffs in der deutschen Eishockeyliga in die nächste Runde. Wer behält im Halbfinale die Nerven? Stimmen Sie jetzt ab!