Titelverteidiger Red Bull München muss in der Finalserie der DEL auf Verteidiger Deron Quint verzichten.

Wie der Klub am Montag bekannt gab, fällt der mit 41 Jahren älteste Spieler der Liga wegen einer Beinverletzung vier Wochen aus.

Die Finalserie "best of seven" beginnt am kommenden Sonntag in München. Gegner werden die Grizzlys Wolfsburg oder die Nürnberg Ice Tigers sein (Stand in der Serie 3:2). Spiel sechs findet am Dienstag statt (ab 18.55 Uhr LIVE im TV auf SPORT1).