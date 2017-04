Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) freuen sich über die Rückkehr eines Defensiv-Talents. Verteidiger Dominik Tiffels (23) kommt von den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven nach sieben Jahren zurück in die Domstadt, wo der gebürtige Kölner bis 2010 im Nachwuchs der Haie spielte.

Nach Zwischenstationen unter anderem in den USA und bei den inzwischen aufgelösten Hamburg Freezers stand Tiffels in der abgelaufenen Saison für Bremerhaven in allen 52 DEL-Hauptrundenspielen sowie in sechs Playoff-Partien auf dem Eis.