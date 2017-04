Die Düsseldorfer EG hat zwei hoffnungsvolle Talente unter Vertrag genommen. Torhüter Timo Herden (22) und Stürmer Manuel Edfelder (21) kommen vom Zweitligisten Starbulls Rosenheim ins Rheinland und unterschrieben jeweils Verträge bis 2019.

Während Edfelder bislang in 148 Spielen in der DEL2 auf 16 Tore und 40 Assists kam, stieg Herden in der Saison 2014/2015 zum Stammtorhüter der Rosenheimer auf und absolvierte 120 Partien.