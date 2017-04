Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter empfängt den deutschen Meister EHC Red Bull München im Rathaus.

Am Freitag um 14 Uhr dürfen sich Trainer, Mannschaft und Vereinsverantwortliche erneut in das Gästebuch der Stadt eintragen. "Der enorme Kampfgeist der Spieler und das Engagement des gesamten Teams verdienen größten Respekt und Anerkennung", schrieb Eishockey-Fan Dieter Reiter an das Team.

Fan-Party am Münchner Nockherberg

Der zweite Titel des Klubs seit Bestehen der DEL festige das positive Image der Sportstadt, so Reiter.

Einen Tag später richtet der EHC ab 15 Uhr eine Siegesparty mit den Fans am Münchner Nockherberg aus. Nach einem Entertainmentprogramm soll gegen 17.30 Uhr die Mannschaft dazustoßen.