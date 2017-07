Meister Red Bull München startet mit einer Auswärtspartie in die 24. Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Am Freitag, den 8. September, müssen die Münchner bei den Krefeld Pinguinen antreten (LIVE im TV auf SPORT1).

Zwei Tage später folgt in eigener Halle das oberbayerische Derby gegen den ERC Ingolstadt. Ein schwereres Auftaktprogramm erhielt Vizemeister Grizzlys Wolfsburg mit den Spielen bei den Adler Mannheim und gegen die Kölner Haie.

Wegen der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang und der damit nötigen Spielpause (2. bis 28. Februar) startet die Saison eine Woche früher als üblich. Eine weitere Pause legt die DEL vom 5. bis 17. November wegen des Deutschland-Cups in Augsburg ein.

Die Hauptrunde endet mit dem 52. Spieltag am 4. März 2018. In den Playoffs wird ab dem 7. März bis zu einem möglichen siebten Finalspiel am 26. April 2018 der nächste deutsche Meister ermittelt.

Die Telekom als DEL-Medienpartner wird jedes der über 400 DEL-Partien live übertragen. Zudem strahlt SPORT1 jeweils sonntags eine Begegnung live im Free-TV aus.

Die beiden ersten Spieltage der DEL-Saison 2017/18:

Freitag:

08.09.17 19.30 Eisbären Berlin - Nürnberg Ice Tigers

08.09.17 19.30 Adler Mannheim - Grizzlys Wolfsburg

08.09.17 19.30 ERC Ingolstadt - Straubing Tigers

08.09.17 19.30 Düsseldorfer EG - Augsburger Panther

08.09.17 19.30 Krefeld Pinguine - Red Bull München (LIVE im TV auf SPORT1)

08.09.17 19.30 Kölner Haie - Fischtown Pinguins Bremerhaven

08.09.17 19.30 Iserlohn Roosters - Schwenninger Wild Wings

Sonntag:

10.09.17 16.30 Schwenninger Wild Wings - Adler Mannheim

10.09.17 14.00 Krefeld Pinguine - Augsburger Panther

10.09.17 14.00 Fischtown Pinguins Bremerhaven - Eisbären Berlin

10.09.17 17.00 Grizzlys Wolfsburg - Kölner Haie (LIVE im TV auf SPORT1)

10.09.17 16.30 Straubing Tigers - Düsseldorfer EG

10.09.17 14.00 Red Bull München - ERC Ingolstadt

10.09.17 19.00 Nürnberg Ice Tigers - Iserlohn Roosters